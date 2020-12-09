Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AB Liderler Zirvesi) Türkiye'ye yönelik yapılacak herhangi bir yaptırım kararı Türkiye'yi çok fazla da ırgalamaz."

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AB Liderler Zirvesi) Türkiye'ye yönelik yapılacak herhangi bir yaptırım kararı Türkiye'yi çok fazla da ırgalamaz."