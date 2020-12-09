Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AB Liderler Zirvesi) Türkiye'ye yönelik yapılacak herhangi bir yaptırım kararı Türkiye'yi çok fazla da ırgalamaz."
09.12.2020 13:09 | Son Güncelleme: 09.12.2020 13:12
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AB Liderler Zirvesi) Türkiye'ye yönelik yapılacak herhangi bir yaptırım kararı Türkiye'yi çok fazla da ırgalamaz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AB Liderler Zirvesi) Türkiye'ye yönelik yapılacak herhangi bir yaptırım kararı Türkiye'yi çok fazla da ırgalamaz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ