Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ile görüştü
Demirören Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haber... CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı ile Türkiye- AB ilişkileri ele alındı.
ABD ve NATO'nun, Ukrayna'ya yeteri kadar destek verdiğini düşünüyor musunuz? #Rusya | #Nato | #ABD | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 9, 2022
Demirören Haber Ajansı / Politika