Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı ile Türkiye- AB ilişkileri ele alındı.

Demirören Haber Ajansı / Politika