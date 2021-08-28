Cumhurbaşkanı Erdoğan'a resmi karşılama töreni
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a resmi karşılama töreni

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a resmi karşılama töreni
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç'in davetine icabetle, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da görüşme öncesi resmi karşılama töreni düzenlendi.

? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç'in davetine icabetle, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da görüşme öncesi resmi karşılama töreni düzenlendi.

Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a resmi karşılama töreni
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a resmi karşılama töreni
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a resmi karşılama töreni

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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