Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bosna Hersek'te sevgi seli

Son dakika gündem haberine göre - Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bosna Hersek'te sevgi seli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da sevgi seli ile karşılaştı.