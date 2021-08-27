Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bosna Hersek'te sevgi seli
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bosna Hersek'te sevgi seli

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre - Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bosna Hersek'te sevgi seli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da sevgi seli ile karşılaştı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bosna Hersek'te sevgi seli

SARAYBOSNA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da sevgi seli ile karşılaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip, ziyaret düzenlediği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saraybosna temasları kapsamında ilk olarak Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabir ziyaretinin ardından Cuma namazını kılacağı Başçarşı Camii'nin bulunduğu Başçarşı'ya geldi. Başçarşı'da büyük bir sevgi seli ile karşılaşan Erdoğan, kalabalıkta bulunan çocukları sevdi. Erdoğan daha sonra Cuma namazını kılacağı Başçarşı Camii'ye geldi.

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bosna Hersek'te sevgi seli
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bosna Hersek'te sevgi seli
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bosna Hersek'te sevgi seli
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bosna Hersek'te sevgi seli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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