Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "25 Ağustos'ta Ahlat'a gideceğiz, orada Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile...
Son dakika politika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "25 Ağustos'ta Ahlat'a gideceğiz, orada Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile tarihimizi yeniden ayağa kaldıracağız."
20.08.2020 14:26 | Son Güncelleme: 20.08.2020 15:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "25 Ağustos'ta Ahlat'a gideceğiz, orada Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile tarihimizi yeniden ayağa kaldıracağız." - ANKARA
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Kaynak: İHA