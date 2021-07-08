Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023 seçimleri çok önemli hale gelmiştir"
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023 seçimleri çok önemli hale gelmiştir"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. (4)

Erdoğan: "Dünyanın en güçlü ülkeleri arasına girmek için 2023 virajını kazasız belasız dönmemiz gerekiyor. Bu bakımdan 2023 seçimleri çok önemli hale gelmiştir."

Erdoğan: "Seçimlere kadar önümüzde yaklaşık 2 yıllık vakit var. Sizlerden bu vaktin her gününü, her anını en verimli, en etkili, en dolu şekilde değerlendirmenizi istiyorum."

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2023 seçimleri çok önemli hale gelmiştir'
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2023 seçimleri çok önemli hale gelmiştir'
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2023 seçimleri çok önemli hale gelmiştir'
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2023 seçimleri çok önemli hale gelmiştir'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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