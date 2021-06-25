Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023 değişim dönüşüm yılı olacak"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023 değişim dönüşüm yılı olacak"

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2023 değişim dönüşüm yılı olacak'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzde daha iyi günler var. Bunu sizlerle gerçekleştireceğiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzde daha iyi günler var. Bunu sizlerle gerçekleştireceğiz. Ben sizlere inanıyorum. 2023'e hazır mıyız? 2023 inşallah Hatay'da bir değişim, bir dönüşüm yılı olacak mı?" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hatay'da stadyum, BOTAŞ Ertuğrul Gazi Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Gemisi, MOBSAN Sanayi Sitesi ve yapımı ile tamamlanan diğer projelerin açılış töreni öncesi Hatay Stadyumu'nun önünde kendisini bekleyen kalabalığa seslendi.

"Sizlerle uzun bir aradan sonra buluştuğumuz bu anlamlı günde en kalbi duygularımla selamlıyorum. Akdeniz'in incisi, tarihin, kültürün şehri Hatay'ın her bir ilçesindeki, mahallesindeki kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum" diyerek başlayan Erdoğan, "Kardeşlerim, bugün gördüğünüz gibi birçok açılışları yapacağız. Başta Hatay Şehir Stadı'mız olmak üzere barajlarla, birçok spor tesisleriyle inşallah Hatayımızı çok farklı bir hale getirmenin adımlarını atıyoruz. Ben bu arada Türkmeni, Kürdü, Arabıyla Hatayımızın hoşgörü atmosferi içerisinde bulunduğu için sizleri bu anlamda da selamlıyorum. Hep şunu söyledik. Bir olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız, dedik. Bu kardeşliğimiz hamdolsun bizi bugünlere getirdi. Önümüzde daha iyi günler var. Bunu sizlerle gerçekleştireceğiz. Ben sizlere inanıyorum. 2023'e hazır mıyız? 2023 inşallah Hatay'da bir değişim, bir dönüşüm yılı olacak mı? Sizin bu haykırışlarınız bunu gösteriyor.

Gelirken yine gördüm, çakılı bir çivi yok. Bıraktığımız gibi kalmış Hatay. İşte arkamda 26 bin 600 kişi kapasiteli Hatay Şehir Stadı. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Onlar ise laf ederler. Unutmayın, eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Burada da Hatay Kapalı Spor Salonu var. Kısa zamanda inşallah onu da bitireceğiz. Hatay'ın gençliğine ne layıksa onu yapacağız. Bir şey sorayım; şu havalimanını kim yaptı? Havalimanından buraya kadar bütün yolları kim yaptı? Diğerlerinin burada yaptığı yolları var mı? Bizim işimiz gücümüz bu. Amik Ovası sürekli taşkınlar altındaydı. Elhamdülillah bunu da kurtardık. İnşallah yeni barajlarla, kapalı su dağıtım sistemleriyle beraber su sıkıntısını da tamamıyla çözme noktasına geliyoruz. Unutmayın. Bu ülkede Hatay nasıl ki işgalin acısını, özgürlüğün tadını, vatan hasretinin ne demek olduğunu çok iyi bilir. Biz de bunu çok iyi bilen Hatay'a hizmet etmenin ne demek olduğunu çok iyi biliriz. Yapacağımız çok şey var" dedi.

Her bir yatırımın şehre ve ülkeye hayırlı olmasını dilen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Belediyelerimizi, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum. Değerli kardeşlerim, ülkemizi eser ve hizmet siyasetiyle cumhuriyet döneminde yapılanların tamamını 5'e 10'a katlayacak yatırımlara biz kavuşturduk. Her alanda en gelişmiş alt yapıyla en ileri hizmetlerle biz donattık. 19 yılda Hatay'a toplam 35 milyar lira yatırım yaptık. Eğitimde 8 bin 836 adet yeni derslik kazandırdık. Hatay'a ikinci devlet üniversitesini biz kurduk. Antakya, Kırıkhan ve İskenderun'da 2350 kişili yeni yurt binaları daha açacağız. Hatay'a dünyanın en büyük mozaik müzesini biz kazandırdık. Şehrimize 44 adet spor tesisi ve gençlik merkezleriyle birlikte Hatay Stadyumu'nu da biz kazandırdık." - HATAY

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2023 değişim dönüşüm yılı olacak'
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2023 değişim dönüşüm yılı olacak'
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2023 değişim dönüşüm yılı olacak'
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2023 değişim dönüşüm yılı olacak'
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2023 değişim dönüşüm yılı olacak'
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2023 değişim dönüşüm yılı olacak'
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2023 değişim dönüşüm yılı olacak'
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2023 değişim dönüşüm yılı olacak'
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2023 değişim dönüşüm yılı olacak'
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2023 değişim dönüşüm yılı olacak'
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2023 değişim dönüşüm yılı olacak'
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2023 değişim dönüşüm yılı olacak'
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2023 değişim dönüşüm yılı olacak'
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2023 değişim dönüşüm yılı olacak'
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2023 değişim dönüşüm yılı olacak'
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2023 değişim dönüşüm yılı olacak'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantıda Sedat Peker'in de adı geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantıda Sedat Peker'in de adı geçti
Erdoğan, Biden görüşmesinde çevirmenlik yaptığı için eleştirilen Kavakçı'nın kızıyla ilgili konuştu: Trump da Biden da Fatma'yı övdü
Erdoğan, Biden görüşmesinde çevirmenlik yaptığı için eleştirilen Kavakçı'nın kızıyla ilgili konuştu: Trump da Biden da Fatma'yı övdü
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Deniz Poyraz Meral Akşener Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Brad Pitt Seda Sayan Hande Erçel Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Fatih Terim Metin Oktay Şenol Güneş Yiğit Şardan Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023 değişim dönüşüm yılı olacak" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 16:34:38. #1.14#

title