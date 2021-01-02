Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2021'i her alanda yeni bir şahlanış yılı haline getirmek istiyoruz"
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2021'i her alanda yeni bir şahlanış yılı haline getirmek istiyoruz"

02.01.2021 14:08 | Son Güncelleme: 02.01.2021 14:13

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli açılış törenine Vahdettin Köşkü'nden videokonferans yöntemiyle katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli açılış törenine Vahdettin Köşkü'nden videokonferans yöntemiyle katıldı.

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2021'i her alanda yeni bir şahlanış yılı haline getirmek istiyoruz'
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2021'i her alanda yeni bir şahlanış yılı haline getirmek istiyoruz'
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2021'i her alanda yeni bir şahlanış yılı haline getirmek istiyoruz'
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2021'i her alanda yeni bir şahlanış yılı haline getirmek istiyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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