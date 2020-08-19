Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2019 yılında elektriğimizin yüzde 62'sini yerli ve yenilenebilir...
Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2019 yılında elektriğimizin yüzde 62'sini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan ürettik."
19.08.2020 15:55 | Son Güncelleme: 19.08.2020 16:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2019 yılında elektriğimizin yüzde 62'sini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan ürettik." - ANKARA
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Kaynak: İHA