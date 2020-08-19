Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2019 yılında elektriğimizin yüzde 62'sini yerli ve yenilenebilir... Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2019 yılında elektriğimizin yüzde 62'sini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan ürettik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2019 yılında elektriğimizin yüzde 62'sini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan ürettik." - ANKARA Kaynak: İHA