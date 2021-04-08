Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2017 yılındaki İstanbul Zirvemizde, yerel paralarımızla ticaret yapma çağrısında bulunduğum hatırlanacaktır.
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2017 yılındaki İstanbul Zirvemizde, yerel paralarımızla ticaret yapma çağrısında bulunduğum hatırlanacaktır.

Anadolu Ajansı / Aylin Dal - Haberler | Politika
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2017 yılındaki İstanbul Zirvemizde, yerel paralarımızla ticaret yapma çağrısında bulunduğum hatırlanacaktır.

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2017 yılındaki İstanbul Zirvemizde, yerel paralarımızla ticaret yapma çağrısında bulunduğum hatırlanacaktır.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2017 yılındaki İstanbul Zirvemizde, yerel paralarımızla ticaret yapma çağrısında bulunduğum hatırlanacaktır. Geçtiğimiz dört yılda yaşananlar, bu çağrının isabetini ispatladı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aylin Dal

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