Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2017 yılındaki İstanbul Zirvemizde, yerel paralarımızla ticaret yapma çağrısında bulunduğum hatırlanacaktır.
Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2017 yılındaki İstanbul Zirvemizde, yerel paralarımızla ticaret yapma çağrısında bulunduğum hatırlanacaktır.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2017 yılındaki İstanbul Zirvemizde, yerel paralarımızla ticaret yapma çağrısında bulunduğum hatırlanacaktır. Geçtiğimiz dört yılda yaşananlar, bu çağrının isabetini ispatladı."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aylin Dal