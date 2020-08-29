Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "18 yıl evvel ekonomide IMF'siz adım dahi atamayan Türkiye, bugün satın alma...
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "18 yıl evvel ekonomide IMF'siz adım dahi atamayan Türkiye, bugün satın alma paritesine göre dünyanın en büyük 13. ülkesidir"
29.08.2020 16:15 | Son Güncelleme: 29.08.2020 16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "18 yıl evvel ekonomide IMF'siz adım dahi atamayan Türkiye, bugün satın alma paritesine göre dünyanın en büyük 13. ülkesidir"
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Kaynak: AA