Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "18 yıl evvel ekonomide IMF'siz adım dahi atamayan Türkiye, bugün satın alma...
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "18 yıl evvel ekonomide IMF'siz adım dahi atamayan Türkiye, bugün satın alma...

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "18 yıl evvel ekonomide IMF'siz adım dahi atamayan Türkiye, bugün satın alma paritesine göre dünyanın en büyük 13. ülkesidir"

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan:
29.08.2020 16:15 | Son Güncelleme: 29.08.2020 16:15

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "18 yıl evvel ekonomide IMF'siz adım dahi atamayan Türkiye, bugün satın alma paritesine göre dünyanın en büyük 13. ülkesidir"

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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