Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(15 Temmuz) Milletimiz tarihe altın harflerle geçecek bir zafer kazandı" Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda şehit aileleri ile yemekte bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda şehit aileleri ile yemekte bir araya geldi. (3) Erdoğan: "O gece milletimiz 83 milyon yekvücut olarak tarihe altın harflerle geçecek, asla unutulmayacak, üzerinde hep konuşulacak bir zafer kazandı." Erdoğan: "15 Temmuz sonrası Türkiye'nin tüm terör örgütlerine ağır darbeler indirmesinin gerisinde FETÖ virüsünün bünyeden temizlenmesi vardır." Kaynak: AA