Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(15 Temmuz) Milletimiz tarihe altın harflerle geçecek bir zafer kazandı"
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda şehit aileleri ile yemekte bir araya geldi.
15.07.2020 17:25 | Son Güncelleme: 15.07.2020 18:09
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda şehit aileleri ile yemekte bir araya geldi. (3)
Erdoğan: "O gece milletimiz 83 milyon yekvücut olarak tarihe altın harflerle geçecek, asla unutulmayacak, üzerinde hep konuşulacak bir zafer kazandı."
Erdoğan: "15 Temmuz sonrası Türkiye'nin tüm terör örgütlerine ağır darbeler indirmesinin gerisinde FETÖ virüsünün bünyeden temizlenmesi vardır."
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Kaynak: AA