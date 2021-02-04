Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 genç üniversitemizin öğrencileri bazı dersleri, 12 üniversitenin kıdemli hocalarından alacaklar"
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 genç üniversitemizin öğrencileri bazı dersleri, 12 üniversitenin kıdemli hocalarından alacaklar"

04.02.2021 15:13 | Son Güncelleme: 04.02.2021 15:20

Son dakika gündem haberi: YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. (4)

Erdoğan, YÖK Anadolu Projesi ile 15 genç üniversitenin öğrencilerinin bazı derslerini, 12 üniversitenin kıdemli hocalarından alacağını açıkladı.

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '15 genç üniversitemizin öğrencileri bazı dersleri, 12 üniversitenin kıdemli hocalarından alacaklar'
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '15 genç üniversitemizin öğrencileri bazı dersleri, 12 üniversitenin kıdemli hocalarından alacaklar'
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '15 genç üniversitemizin öğrencileri bazı dersleri, 12 üniversitenin kıdemli hocalarından alacaklar'
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '15 genç üniversitemizin öğrencileri bazı dersleri, 12 üniversitenin kıdemli hocalarından alacaklar'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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