Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 genç üniversitemizin öğrencileri bazı dersleri, 12 üniversitenin kıdemli hocalarından alacaklar"
04.02.2021 15:13 | Son Güncelleme: 04.02.2021 15:20
Son dakika gündem haberi: YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.
YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. (4)
Erdoğan, YÖK Anadolu Projesi ile 15 genç üniversitenin öğrencilerinin bazı derslerini, 12 üniversitenin kıdemli hocalarından alacağını açıkladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı