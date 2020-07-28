Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Ağustos'ta Ortodoks vatandaşlarımız, Sümela Manastırı'nda Meryem Ana... Son dakika güncel haberine göre Sümela Manastırı 2. Etap Açılış Töreni ve Trabzon Ayasofya Camii'nin restorasyon sonrası açılış törenleri Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Açılışların yapılması kurdele kesilmesi İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sümela Manastırı 2.

Sümela Manastırı 2. Etap Açılış Töreni ve Trabzon Ayasofya Camii'nin restorasyon sonrası açılış törenleri Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Açılışların yapılması kurdele kesilmesi İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sümela Manastırı 2. Etap Açılış Töreni ve Trabzon Ayasofya Camii'nin restorasyon sonrası açılış törenlerine canlı bağlantıyla katıldı. (3) Erdoğan: "15 Ağustos'ta Ortodoks vatandaşlarımız, Sümela Manastırı'nda restorasyon döneminde ara verilen Meryem Ana ayinini gerçekleştirebilecek." Kaynak: AA