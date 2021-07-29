Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, "12. Kazan Summit 2021" zirvesi için mesaj gönderdi Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, "12. Kazan Summit 2021" zirvesi için mesaj gönderdi Açıklaması

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, '12. Kazan Summit 2021' zirvesi için mesaj gönderdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ihracat ve ilk çeyreğe ait büyüme rakamlarının, Türkiye'nin başarısının 2021 yılında da sürdüğünü gösterdiğini bildirerek, "Salgının açtığı fırsat pencerelerini en etkin şekilde kullanarak ticaret, yatırım, sanayi ve lojistikte yakaladığımız bu ivmeyi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ihracat ve ilk çeyreğe ait büyüme rakamlarının, Türkiye'nin başarısının 2021 yılında da sürdüğünü gösterdiğini bildirerek, "Salgının açtığı fırsat pencerelerini en etkin şekilde kullanarak ticaret, yatırım, sanayi ve lojistikte yakaladığımız bu ivmeyi devam ettireceğiz." ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu "12. Kazan Summit 2021" zirvesinde gerçekleştirilen "Bilinçli Tüketim" başlıklı oturumda mesajı okundu.

Mesajında, Türkiye olarak gerek Rusya Federasyonu'yla gerekse İslam ülkeleriyle ekonomik, ticari, savunma, turizm ve yatırım iş birliğinin kazan kazan temelinde gelişmesine büyük önem verdiğini bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu anlayışla bir taraftan yakın coğrafyamızdan başlayarak komşularımızla ilişkilerimizi ilerletirken, diğer taraftan da İslam ülkeleri arasındaki ticaret ve yatırım imkanlarının artırılması için gayret gösteriyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi bünyesinde attığımız adımların yanı sıra helal gıda standardı ve belgelendirilmesine yönelik faaliyetlerimize de son dönemde hız verdik."

Erdoğan, özellikle içe kapanmanın ve korumacılığın arttığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde ticareti teşvik edici ve kolaylaştırıcı önlemlerin devreye alınmasını sağlayarak kısıtlamaların ekonomileri üzerinde yol açtığı tahribatı en aza indirmeye çalıştıklarını belirtti.

Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Nitekim salgın dönemine ait ekonomik veriler Türkiye'nin bu kritik süreçte oynadığı rolü açık ve net bir şekilde ortaya koymaktadır. Olumsuz ekonomik iklime, tedarik ve lojistik zincirlerindeki akamete rağmen Türkiye, 2020 yılını yüzde 1,8'lik büyüme oranıyla kapatmıştır. Kısa süre önce açıklanan ihracat ve ilk çeyreğe ait büyüme rakamları, ülkemizin başarısının 2021 yılında da sürdüğünü göstermektedir. Salgının açtığı fırsat pencerelerini en etkin şekilde kullanarak ticaret, yatırım, sanayi ve lojistikte yakaladığımız bu ivmeyi devam ettireceğiz."

Türkiye'nin müesseseleşmesi ve standardizasyonu için büyük çaba harcadığı ve ciddi ekonomik potansiyel barındıran helal gıda meselesini gündemde tutmayı sürdüreceğine işaret eden Erdoğan, "Kazan Zirvesi'nin, ülkemizin bu alandaki gayretlerine olumlu katkı sağlayacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

Tarihi anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Karadeniz'de bulunan doğal gaz yakıldı
Tarihi anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Karadeniz'de bulunan doğal gaz yakıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Angola ile ticaret hacmi hedefimiz ilk etapta 500 milyon dolara ulaşmak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Angola ile ticaret hacmi hedefimiz ilk etapta 500 milyon dolara ulaşmak

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Sezen Aksu İrem Derici Diana Spencer Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Eda Erdem Can Bartu Mesut Özil Hakan Reçber
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, "12. Kazan Summit 2021" zirvesi için mesaj gönderdi Açıklaması - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 17:16:51. #1.15#

title