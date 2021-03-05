Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 şehidin cenazesine katılacak

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit olan 11 askerin cenaze törenine katılacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit olan 11 askerin cenaze törenine katılacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerlerimizin Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazına iştirak edecektir." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten