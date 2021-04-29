Son dakika haberleri: Çubuk'ta trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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Son dakika haberleri: Çubuk'ta trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Son dakika haberleri: Çubuk'ta trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Atatürk Mahallesi Cengiz Topel Caddesi ile Alparslan Türkeş ve Mevlana caddelerinin kesiştiği kavşakta Serkan Özarslan yönetimindeki 06 BC 2996 plakalı otomobil ile Ömer Tiftikçi'nin kullandığı 06 CGS 16 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Ayşe Hanım Özarslan, sağlık ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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