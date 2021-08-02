Son dakika haberleri! Çubuk'ta "Şehit ve Devlet Büyüklerinin Emanetleri Sergisi" açıldı
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Son dakika haberleri! Çubuk'ta "Şehit ve Devlet Büyüklerinin Emanetleri Sergisi" açıldı

Son dakika haberleri! Çubuk'ta 'Şehit ve Devlet Büyüklerinin Emanetleri Sergisi' açıldı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Ankara'nın Çubuk ilçesinde, Türkiye'nin farklı yerlerindeki terör olaylarında hayatlarını kaybeden şehitler ve devlet büyüklerinin de eşyalarından oluşan "Şehit ve Devlet Büyüklerinin Emanetleri Sergisi" açıldı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, Türkiye'nin farklı yerlerindeki terör olaylarında hayatlarını kaybeden şehitler ve devlet büyüklerinin de eşyalarından oluşan "Şehit ve Devlet Büyüklerinin Emanetleri Sergisi" açıldı.

Çubuk Belediyesi Sergi ve Fuaye Alanı'nda açılan sergide, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefat ettiği gün giydiği gömlekten helikopter kazasında yaşamını yitiren Muhsin Yazıcıoğlu'nun gömleğine, şehit polis memuru Fethi Sekin'in üniformasından şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın kravatına kadar 220'ye yakın kıyafet ve eşya yer alıyor.

Çubuk Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan ve şehit yakınları sergiyi gezdi.

Belediye Başkanı Baki Demirbaş'a bu sergi için teşekkür eden Avan, ülkede yaşanan yangınlardan duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Avan daha sonra şehit yakınları ile Belediye Başkanı Demirbaş'ı ziyaret ederek, teşekkür plaketi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Demirbaş da şehit yakınları ve gaziler için ne yapılsa az olduğunu söyledi.

Desteklerinin süreceğini dile getiren Demirbaş, "Her zaman derneğimizin yanınızdayız. Şehit ailelerimiz, annelerimiz, babalarımız, kardeşlerimiz bizlere emanet. Derneğimiz de yaptığı çalışmalarla bu emanetlere en iyi şekilde sahip çıkıyor. Bizler de maddi ve manevi her zaman derneğimizin yanınızdayız." dedi.

Son dakika haberleri! Çubuk'ta 'Şehit ve Devlet Büyüklerinin Emanetleri Sergisi' açıldı
Son dakika haberleri! Çubuk'ta 'Şehit ve Devlet Büyüklerinin Emanetleri Sergisi' açıldı
Son dakika haberleri! Çubuk'ta 'Şehit ve Devlet Büyüklerinin Emanetleri Sergisi' açıldı
Son dakika haberleri! Çubuk'ta 'Şehit ve Devlet Büyüklerinin Emanetleri Sergisi' açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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