Son dakika haberleri | Çubuk'ta pompalı tüfekle rastgele ateş açan kişi gözaltına alındı
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Son dakika haberleri | Çubuk'ta pompalı tüfekle rastgele ateş açan kişi gözaltına alındı

16.01.2021 21:15 | Son Güncelleme: 16.01.2021 21:18
Son dakika haberleri | Çubuk'ta pompalı tüfekle rastgele ateş açan kişi gözaltına alındı

Son dakika habere göre Ankara'nın Çubuk ilçesinde sokakta pompalı tüfekle rastgele ateş açan kişi, gözaltına alındı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde sokakta pompalı tüfekle rastgele ateş açan kişi, gözaltına alındı.

Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki eski belediye binasının önünde bir kişinin bağırarak pompalı tüfekle rastgele ateş ettiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Polisin iknasıyla tüfeğini teslim eden Mehmet E, emniyete götürüldü.

Tüfeğin ruhsatsız olduğu, zanlının çeşitli suçlardan 16 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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