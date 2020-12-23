Son dakika haberleri: Çubuk'ta çıkan ev yangını söndürüldü
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Son dakika haberleri: Çubuk'ta çıkan ev yangını söndürüldü

23.12.2020 21:41 | Son Güncelleme: 23.12.2020 21:44
Son dakika haberleri: Çubuk'ta çıkan ev yangını söndürüldü

Son dakika gündem haberi: Ankara'nın Çubuk ilçesinde çıkan yangında bir evde hasar oluştu.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde çıkan yangında bir evde hasar oluştu.

Yavuz Selim Mahallesi Sümbül Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın birinci katında, Tuğba Demiraslan ve çocuklarının yaşadığı evde henüz belirlenemeyen neden yangın çıktı.

Yangını fark eden çevredekiler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonucu evde hasar oluştu, bazı eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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