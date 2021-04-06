Son dakika haberleri! Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Derneği Başkanı Avan'dan bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Derneği Başkanı Avan'dan bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki

Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Derneği Başkanı Avan'dan bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki

Gelen son dakika haberine göre Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

Avan, yaptığı yazılı açıklamada, bazı emekli amirallerin yaptıkları açıklamanın ülke içindeki ve dışındaki düşmanları sevindirdiğini belirtti.

"Gün siyaset yapma günü değildir." ifadesini kullanan Avan, şunları kaydetti:

"Her önüne gelen, her canı sıkılan bildiri yayınlamaya kalkarsa ülkemizde huzur da kalmaz, düzen de kalmaz. Çok mu rahatsızsınız, siyasi bir partiye girer veya parti kurarsınız, orada istediğiniz gibi düşüncelerinizi ortaya koyarsınız. Milletin karşısına çıkar, boyunuzun ölçüsünü alırsınız. Devletin verdiği imkan ve unvanlarla oturduğunuz yerde ortalığı karıştırmaya hakkınız yoktur. Geçmişte giymiş olduğunuz şerefli elbiseleri bu gibi kirli emellerinize alet etmeye de hiç hakkınız yoktur. Yapılan bu yazılı bildiriyi şiddetle kınıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Ajda Pekkan Semiramis Pekkan Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Caner Erkin Şenol Güneş Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Derneği Başkanı Avan'dan bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 17:21:25. #1.16#
title