Covid - 19 testleri pozitif olan baba-oğul çevirmede yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Covid - 19 testleri pozitif olan baba-oğul çevirmede yakalandı

09.12.2020 16:05 | Son Güncelleme: 09.12.2020 16:13

Covid - 19 testleri pozitif olan baba-oğul çevirmede yakalandı Karantinada olması gereken aile polis ekiplerine takıldı Düzce'de koronavirüs (Covid-19) testi pozitif olan ve karantinada bulunması gereken baba oğul polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamaya takıldı.

Covid - 19 testleri pozitif olan baba-oğul çevirmede yakalandı

Karantinada olması gereken aile polis ekiplerine takıldı

DÜZCE - Düzce'de koronavirüs (Covid-19) testi pozitif olan ve karantinada bulunması gereken baba oğul polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamaya takıldı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 Karayolu Öztürkler Kavşağı İstanbul istikametinde araçları durdurarak sürücülerin emniyet kemeri kullanıp kullanmadığını denetledi. Uygulama esnasında durdurulan bir araçta bulunan 2 kişinin Covid-19 testlerinin pozitif olduğu ve karantinada bulunmaları gerektiği tespit edildi. Polis ekipleri karantinada olması gereken baba N.K. ile oğlu Ü.K. için filyasyon ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen filyasyon ekipleri karantinada olması gereken baba ve oğlu evlerine ulaştırdı. Karantina kurallarına uymayarak sokağa çıkan iki kişiye 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde, kurallara uymadığı belirlenen sürücüler hakkında işlem uygulanırken, sürücü N.K.'ya emniyet kemerini takmadığı gerekçesiyle 132 lira ceza yazıldı.

Covid - 19 testleri pozitif olan baba-oğul çevirmede yakalandı
Covid - 19 testleri pozitif olan baba-oğul çevirmede yakalandı
Covid - 19 testleri pozitif olan baba-oğul çevirmede yakalandı
Covid - 19 testleri pozitif olan baba-oğul çevirmede yakalandı
Covid - 19 testleri pozitif olan baba-oğul çevirmede yakalandı
Covid - 19 testleri pozitif olan baba-oğul çevirmede yakalandı
Covid - 19 testleri pozitif olan baba-oğul çevirmede yakalandı
Covid - 19 testleri pozitif olan baba-oğul çevirmede yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Hastanede hayata döndürülen Rumen mühendisin Covid-19 testi pozitif çıktı
Hastanede hayata döndürülen Rumen mühendisin Covid-19 testi pozitif çıktı
Baba-oğul arasındaki para isteme tartışması kanlı bitti
Baba-oğul arasındaki para isteme tartışması kanlı bitti
Mantar ararken kaybolan baba oğul bulundu
Mantar ararken kaybolan baba oğul bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Fuat Oktay Hulusi Akar İlham Aliyev Ekrem İmamoğlu
Magazin Şener Şen Öner Erkan Yıldız Tilbe Demet Özdemir
Spor Ozan Tufan Serdar Aziz Samet Aybaba Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Psg Hakem Aralık Irkçılık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Covid - 19 testleri pozitif olan baba-oğul çevirmede yakalandı - Düzce
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 16:13:55. #1.14#
title