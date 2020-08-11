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Son dakika haberleri... Covid-19 aşısı umutlarıyla petrol yükseldi

Son dakika ekonomi haberine göre Yatırımcılarda, Covid-19 aşısının ve etkin bir tedavinin kısa sürede uygulanmaya başlanacağına ilişkin iyimserliğin yayılmasıyla, petrol fiyatları yeniden yönünü yukarıya çevirdi.

Son dakika haberleri... Covid-19 aşısı umutlarıyla petrol yükseldi
11.08.2020 12:24 | Son Güncelleme: 11.08.2020 12:28

Yatırımcılarda, Covid-19 aşısının ve etkin bir tedavinin kısa sürede uygulanmaya başlanacağına ilişkin iyimserliğin yayılmasıyla, petrol fiyatları yeniden yönünü yukarıya çevirdi.

Aralarında Japonya, Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa'nın bulunduğu 70 ülkenin, aşının piyasaya sürülmesiyle birlikte kitle aşılamaları yapmak üzere Covax adlı oluşumda bir araya geldikleri açıklandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de, Salı günü yaptığı açıklamada, dünyanın ilk Covid-19 aşısının ülkesinde tescillendiğini duyurdu.Putin, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Rus bilim insanlarının gereken tüm testleri başarıyla tamamladıklarını ve aşının güvenli olduğunu kanıtladıklarını vurguladı.Putin, "Epidemiye karşı yeterli başarıyı gösteren ilacımız yalnızca Rusya'ya değil tüm dünyaya umut oldu" dedi.Bu gelişmelerle Eylül teslimi Batı Teksas hafif petrolü yüzde 1.32 birden yükselerek 42.54 dolara, Ekim teslimi Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 1.09 artışla 45.45 dolara tırmandı.

 


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

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