Son dakika haberleri! "Covid-19'a karşı elimizdeki en güçlü silahlar bunlar"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri! "Covid-19'a karşı elimizdeki en güçlü silahlar bunlar"

Son dakika haberine göre GRİP mevsiminin yaklaşması, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl daha fazla endişeye neden oldu.

Son dakika haberleri!
16.08.2020 09:51 | Son Güncelleme: 16.08.2020 10:51
GRİP mevsiminin yaklaşması, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl daha fazla endişeye neden oldu. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, grip ve zatürre aşısının önemine değinerek, "Zatürreden korunmak Covid-19'un yaratacağı hasarı önlemede etkili. Covid-19'a karşı koruyucu değil. Zatürre aşısının Covid-19'a karşı özel bir koruyuculuğu yok ama ikisinin de hedefi akciğerler. İkisi de akciğerlerde hasara neden oluyor" dedi.

"AŞILAR HİÇBİR ŞEKİLDE KORONAVİRÜSÜ TETİKLEMEZ"

Aşıların hiçbir şekilde koronavirüsü tetiklemeyeceğini belirten Prof. Dr. Kara İstinye Üniversitesi'nde düzenlenen 'Pandemi Döneminde Medya' ödül töreninde DHA'ya konuştu ve şunları söyledi: "Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) bu konuda çok net bir açıklaması var. Hatta Nisan ayında Sağlık Bakanlığının da çok net bir açıklaması oldu bu dönemde aşıların asla aksamaması gerektiğine dair. Eğer zaten koronavirüse dair bir şikayetiniz ya da bulgunuz varsa aşının uygulanması gerekmiyor. Ancak herhangi bir şikayetiniz ve bulgunuz yoksa koronavirüse yakalanmış olsanız dahi hiçbir probleme neden olmadığını DSÖ çok net olarak söylüyor. O bakımdan böyle bir tedirginliğimizin olmaması gerekiyor.""ZATÜRREDEN KORUNMAK COVID-19'UN HASARINI ÖNLEMEDE ETKİLİ"Zatürre aşısı ile ilgili de konuşan Prof. Dr. Kara, "Zatürreden korunmak Covid-19'un yaratacağı hasarı önlemede etkili. Covid-19'a karşı koruyucu değil. Zatürre aşısının Covid-19'a karşı özel bir koruyuculuğu yok ama ikisinin de hedefi akciğerler. İkisi de akciğerlerde hasara neden oluyor. Siz bunlardan bir tanesini azalttığınızda diğerinin hasar yaratma ihtimali veya o yarattığı hasarın sizde iz bırakma ihtimalini azaltmış oluyorsunuz. O bakımdan pnömokok aşısının böyle bir avantajı var" dedi."ELİMİZDEKİ EN ETKİLİ SİLAHLAR"Zatürre aşısının her mevsimde yapılabileceğini belirten Prof. Dr. Kara, "Özellikle 65 yaşın üstünde, altta yatan hastalığı olanlar için bir avantaj. İkincisi grip aşısı. Grip aşısının iki özelliği var. Biri gribin, zatürreye benzer etkilerini azaltması, diğeri ise grip ile Covid-19'a yakalanılması halinde ağır seyreden hastalığın etkilerini azaltması. O nedenle bu risklerden bir tanesini ortadan kaldırırsak, Covid-19'un daha hafif seyretmesini sağlayabiliriz. Şu an için elimizdeki en etkili silahlardan birisi. O nedenle bu aşıyı olmamız da gerekir" ifadelerine yer verdi."VİRÜS İMMÜN SİSTEMİNİ UYARIYOR"Türkiye'de, tedavilere hastalığın erken döneminde başlandığını da belirten Prof. Dr. Kara sözlerini şöyle noktaladı: "Bir virüs hasar yaparak da zatürreye sebep olabiliyor. Virüs immün sistemimizi o kadar uyarıyor ki, 'Ben geldim burada problem yaratıyorum' diyor. Bizim sistemimiz de çok güçlü bir şekilde oraya saldırıyor. Aslında belki sadece tabanca ile mücadele edebileceği bir yere el bombası atıyor. Bu da bir hasara neden olabiliyor. Yani Covid-19'da biz hasarı birkaç şekilde görebiliyoruz. Bir tanesi koronavirüsün kendi yarattığı hasar, bir diğeri de immün sistemimizin neden olduğu hasar. Bir de Covid-19'da gördüğümüz küçük damarlarda tıkanmaya neden olarak hasar sebep oluyor. Biz ülke olarak önlem aldık. Sağlık Bakanlığı dedi ki 'Küçük damarlarda tıkayıcılığı önleyici tedaviyi erken verin. İkincisi immün sistemde aşırı cevabı görüyorsanız onu azaltıcı tedavi veriyoruz. Üçüncüsü ise Türkiye'de tedaviye çok erken başlanması. Bunların hepsi Covid-19'un yarattığı problemlerin önüne geçti."GRİP AŞILARINA ŞİMDİDEN TALEP BAŞLADI?Grip mevsimi gelmeden aşı olmak isteyen vatandaşlar ise eczanelere giderek aşı için talepte bulunuyor. Aşıların sınırlı sayıda gelmesi nedeniyle bazı eczaneler önden talep toplarken İstanbul'da çalışan eczacı Fatma Serra Kayacı, "Grip aşısı bu sene çok erken sorulmaya başladı. Henüz mevsimi değil Eylül gibi başlar normalde ve Ekim gibi artış gösterir. Ancak bu sene listeler yapılmaya başlandı hem biz hem de meslektaşım olan eczacı arkadaşlar tarafından. İnsanlar ismini yazdırıyor aşı geldiğinde vurulabilmek için. Koronavirüs aşısı henüz olmadığı için insanlar grip aşısı olarak daha hafif atlatabileceklerini düşünüyor. Geçen sene de talep vardı ama bu sene herkes istiyor neredeyse. Çocuklar ağır atlatmamasına rağmen koruyucu olması için aileler çocuklarına vurdurmak istiyor" dedi.

 

 


- İstanbul

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı 3. Sayfa
Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı
İddialı mayokinili pozunu paylaşan Ebru Polat, hayranlarını uyardı: Sakin olun Magazin
İddialı mayokinili pozunu paylaşan Ebru Polat, hayranlarını uyardı: Sakin olun
Site kurallarına uymak istemedi, aracıyla koca kapıyı yerinden söktü Güncel
Site kurallarına uymak istemedi, aracıyla koca kapıyı yerinden söktü
Bakan Selçuk'tan 'Okulların açılması yine ertelenir mi?' sorusuna yanıt: Maskenizi takın, mesafenizi koruyun ki okulları açabilelim Güncel
Bakan Selçuk'tan "Okulların açılması yine ertelenir mi?" sorusuna yanıt: Maskenizi takın, mesafenizi koruyun ki...
Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya yetkili değil Güncel
Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya...
Sterling'in boş kaleye atamadığı pozisyon, Manchester City-Lyon maçına damga vurdu Spor
Sterling'in boş kaleye atamadığı pozisyon, Manchester City-Lyon maçına damga vurdu
Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan: İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum, 200 bin kişi ölebilir
Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan: İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum, 200 bin kişi ölebilir
Sörloth Leipzig ile görüştü! Anlaşma çok yakın
Sörloth Leipzig ile görüştü! Anlaşma çok yakın
Aşırı hızla seyreden aracın çarpması sonucu hamile kadın ve karnındaki bebeği hayatını kaybetti
Aşırı hızla seyreden aracın çarpması sonucu hamile kadın ve karnındaki bebeği hayatını kaybetti
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Dün, son 45 günün en yüksek vaka sayısını açıkladık; bu sonucu bekliyorduk
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Dün, son 45 günün en yüksek vaka sayısını açıkladık; bu sonucu bekliyorduk
Gaziantep'te her türlü toplu etkinlik 15 gün boyunca yasaklandı
Gaziantep'te her türlü toplu etkinlik 15 gün boyunca yasaklandı
Damat gelini araçla dans pistine kadar getirdi
Damat gelini araçla dans pistine kadar getirdi
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın
Ailesini korumak için kalaşnikofa sarılan 15 yaşındaki Afgan kız çocuğu kahraman mı kurban mı?
Ailesini korumak için kalaşnikofa sarılan 15 yaşındaki Afgan kız çocuğu kahraman mı kurban mı?
Bakan Soylu, 'Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim' diyen Biden'a meydan okudu
Bakan Soylu, "Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim" diyen Biden'a meydan okudu
Malatya'da endişe veren koronavirüs haritası! 15 günde yeşilden kırmızıya döndü
Malatya'da endişe veren koronavirüs haritası! 15 günde yeşilden kırmızıya döndü
Son Dakika: Biden'ın Erdoğan'la ilgili sözlerine Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk tepki: O günler geride kaldı
Son Dakika: Biden'ın Erdoğan'la ilgili sözlerine Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk tepki: O günler geride kaldı
Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu üs katyuşa füzeleriyle vuruldu
Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu üs katyuşa füzeleriyle vuruldu
Guardiola'nın büyü nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadığı iddiası, yeniden gündeme geldi
Guardiola'nın büyü nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadığı iddiası, yeniden gündeme geldi
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Bakan Koca: Virüs, bana bir şey olmaz diyenlerle, benden başkasına zarar gelmez diyenlerin desteğiyle yayılıyor
Bakan Koca: Virüs, bana bir şey olmaz diyenlerle, benden başkasına zarar gelmez diyenlerin desteğiyle yayılıyor
Kocaeli'nde seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı
Kocaeli'nde seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı
Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler
Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler
Zonguldak'ta koyda mahsur kalan 8 kişi gün ağarınca kurtarıldı
Zonguldak'ta koyda mahsur kalan 8 kişi gün ağarınca kurtarıldı
Çinli 'süper baba' kızını ölümden böyle kurtardı
Çinli "süper baba" kızını ölümden böyle kurtardı
Sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! 71 yaşındaki amca, yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı
Sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! 71 yaşındaki amca, yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı
Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı
Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Hulusi Akar Angela Merkel Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hümeyra Aamir Khan Cem Yılmaz Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Can Bartu Tamer Tuna Emre Belözoğlu Mecnun Otyakmaz
Daha Fazla Kaza Çocuk Ağustos Doğu Akdeniz
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! "Covid-19'a karşı elimizdeki en güçlü silahlar bunlar" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.8.2020 11:30:56. #1.15#
title