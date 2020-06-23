Son dakika haberleri... Coşkun Aral'dan "Dünya Mülteci Günü" vurgusu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri... Coşkun Aral'dan "Dünya Mülteci Günü" vurgusu

Son dakika güncel haberi... Gazeteci Coşkun Aral, "Dünya Mülteci Günü" dolayısıyla mültecilerin hikayelerini konu alan ve dijital ortamda görücüye çıkan Exodus Fotoğraf Sergisi nedeniyle sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı canlı yayında mültecilerin durumunu iyileştirmek çaba sarf edilmesi gerektiğini vurguladı.

Son dakika haberleri... Coşkun Aral'dan
23.06.2020 16:25 | Son Güncelleme: 23.06.2020 16:28

Gazeteci Coşkun Aral, "Dünya Mülteci Günü" dolayısıyla mültecilerin hikayelerini konu alan ve dijital ortamda görücüye çıkan Exodus Fotoğraf Sergisi nedeniyle sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı canlı yayında mültecilerin durumunu iyileştirmek çaba sarf edilmesi gerektiğini vurguladı.

Anadolu Ajansının (AA) Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve Uluslararası Af Örgütü dahil diğer saygın kuruluşların yanı sıra Global İletişim Ortağı olduğu Exodus-Deja vu projesi kapsamında yapılan sergi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'nde dijital ortamda hayata geçirildi.

İlk kez 2016 yılında düzenlenmesinden bu yana uluslararası beğeni toplayan Exodus-Deja vu, Coşkun Aral, Guillermo Arias, Yalda Moayeri ve Sergey Ponomarev gibi ünlü foto muhabirlerinin ve fotoğrafçıların çalışmalarını da içeriyor.

Fotoğrafçılar çevrim içi olarak röportaj yaparken, Aral da Dünya Mülteciler Günü'nün önemi ve proje hakkında AA'ya değerlendirmelerde bulundu.

Aral, mültecilerin hayatta kalma mücadelesine vurgu yaparak, Kovid-19'un onların tek problemi olmadığını ve bu durumu iyileştirmek çaba sarf edilmesi gerektiğini belirtti.

Mültecilerin yaşadığı sıkıntıların değişmediğine değinen Aral, "30 yıl geçti, bu coğrafyada mültecilerin acıları değişmedi. 1970'lerde Irak'ta kriz yaşandı. Ben de o zaman mültecileri fotoğraflamaya ve hikayelerini dünyaya duyurmaya karar vermiştim." ifadelerini kullandı.

Aral, serginin önemine dikkati çekerek, "Bu tür projeleri, etkinlikleri arttırmalıyız, bunu daha fazla yapmalıyız. Sadece foto muhabirleri değil vicdanı olan herkes mültecilere dikkat çekmeli." diye konuştu.

Herkes bir gecede mülteci olabilir

Aral, hükümetlerin mültecilere yönelik farkındalığı artırmak için insanları ve kuruluşları yönlendirmesi ve insanların da duyarlılıkla hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Mültecilerle ilgili olumsuz bakış açılarının üstesinden gelinmesinin önemine işaret eden Aral, bunun toplum tarafından yapılmasının icap ettiğini vurguladı.

Herkesin mülteci olabileceğini kaydeden Aral, şöyle konuştu:

"Bu sıkıntı dünyada herkesin başına gelebilir. Ruanda'da yüz binlerce insanın ölümüne, çok sayıda vahşete tanık oldum. Bu zorluklarla karşılaşıldığında akıl tamamen kaybolabiliyor ve bu herkese olabilir. Ama bunu siyasi faydalar için ya da mültecilerden ucuz insan gücü oluşturmak için değil insani motivasyonla yapabiliriz."

Fotoğrafçılık insanlardaki empati duygusunu arttırabilir

Aral, insanların ne zaman mülteci olduğuna bakılmaksızın fotografın kişilerde empati yaratabileceğini kaydederek, foto muhabirinin her şeyden önce insani amaçlara göre hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Arşivleme ve belgelemenin tarihi öğrenme ve geleceğe bakışı etkilediği yorumunu yapan Aral, foto muhabirliği için de aynı şeyin geçerli olduğunu sözlerine ekledi.

Proje daha fazla mülakatla devam ediyor

İlk Exodus sergisi, 2016 yılında Kuala Lumpur'da açılmış, bunu Bangkok, Chiang Mai, Ankara ve İstanbul'daki sergiler takip etmişti.

Serginin 2020 yılında Avrupa ve ABD kentlerini gezmesi öngörülürken, bu planlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle rafa kaldırılmıştı.

Bunun üzerine organizatörler, modern teknolojiden yararlanarak sanal bir sergi için hazırlıklarını tamamlamıştı.

Projede yer alan fotoğrafçılar, projenin Instagram sayfasında günlük olarak röportaj yapacak.

Sergi "www.exodus-dejavu.com" adresinden online olarak izlenebiliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor Haber
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti Haber
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa Haber
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa
İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı Haber
İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi Haber
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi
Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı Haber
Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık...
Akşener'in 'İşsiz üniversiteli' diye kürsüye çıkardığı gencin eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları çıktı
Akşener'in "İşsiz üniversiteli" diye kürsüye çıkardığı gencin eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları çıktı
Son Dakika: Caner Erkin'in sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılacağı netleşti
Son Dakika: Caner Erkin'in sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılacağı netleşti
Hadımköy'de çıkan şiddetli fırtınada seyir halinde olan tır devrildi
Hadımköy'de çıkan şiddetli fırtınada seyir halinde olan tır devrildi
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
İstanbul'da nereye kaç kilogram yağış düştü? AKOM ilçe ilçe açıkladı
İstanbul'da nereye kaç kilogram yağış düştü? AKOM ilçe ilçe açıkladı
Tüfekle selfie çekmek isteyen genç kız, başından ağır yaralandı
Tüfekle selfie çekmek isteyen genç kız, başından ağır yaralandı
Selde kaybolan genç kızı arama çalışmaları yeniden başladı
Selde kaybolan genç kızı arama çalışmaları yeniden başladı
Türkiye'nin de üyesi olduğu NATO, 15 Temmuz'dan sonra firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ü ağırlamış
Türkiye'nin de üyesi olduğu NATO, 15 Temmuz'dan sonra firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ü ağırlamış
Bilim Kurulu Üyesi'nden YKS açıklaması: Bulaş riski çok düşük, çocuklarımız arasında kaybın olma ihtimali yok
Bilim Kurulu Üyesi'nden YKS açıklaması: Bulaş riski çok düşük, çocuklarımız arasında kaybın olma ihtimali yok
Samatya Hastanesi'ndeki yangını tedavi gören madde bağımlısı çıkardı
Samatya Hastanesi'ndeki yangını tedavi gören madde bağımlısı çıkardı
Eski Beşiktaşlı Mario Gomez, boş tribünler önünde futbola veda edecek
Eski Beşiktaşlı Mario Gomez, boş tribünler önünde futbola veda edecek
Bir kadınla dans eden Maradona, pantolonunu indirip kalçasını gösterdi
Bir kadınla dans eden Maradona, pantolonunu indirip kalçasını gösterdi
Esenyurt'ta sel nedeniyle 2 dakikada su dolan bodrum kattaki dairede oturanlar mahsur kaldı
Esenyurt'ta sel nedeniyle 2 dakikada su dolan bodrum kattaki dairede oturanlar mahsur kaldı
Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu
Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu
Son dakika: Dışişleri Bakanlığından, Türkiye'nin Libya'daki tavrını tehlikeli oyun olarak niteleyen Macron'a yanıt
Son dakika: Dışişleri Bakanlığından, Türkiye'nin Libya'daki tavrını tehlikeli oyun olarak niteleyen Macron'a...
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya modifiye etti
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya modifiye etti
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi
Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi kaldırıldı
Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi...
5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı
5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı
Son dakika: İstanbul'da sağanak hayatı felç etti, Çatalca'da hortum meydana geldi
Son dakika: İstanbul'da sağanak hayatı felç etti, Çatalca'da hortum meydana geldi
Sosyetik kasap Nusret, sağanak yağmura aldırış etmeden denize atladı
Sosyetik kasap Nusret, sağanak yağmura aldırış etmeden denize atladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Celal Adan Volkan Bozkır Mustafa Şentop Berat Albayrak
Magazin Cem Yılmaz Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses Dilan Çiçek Deniz
Spor Falcao Ali Koç Okan Buruk Yılmaz Vural Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Sel Bursa Karar Beşiktaş
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Coşkun Aral'dan "Dünya Mülteci Günü" vurgusu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 17:04:27. #1.14#
title