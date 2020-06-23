Son dakika haberleri... Coşkun Aral'dan "Dünya Mülteci Günü" vurgusu Son dakika güncel haberi... Gazeteci Coşkun Aral, "Dünya Mülteci Günü" dolayısıyla mültecilerin hikayelerini konu alan ve dijital ortamda görücüye çıkan Exodus Fotoğraf Sergisi nedeniyle sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı canlı yayında mültecilerin durumunu iyileştirmek çaba sarf edilmesi gerektiğini vurguladı.

Gazeteci Coşkun Aral, "Dünya Mülteci Günü" dolayısıyla mültecilerin hikayelerini konu alan ve dijital ortamda görücüye çıkan Exodus Fotoğraf Sergisi nedeniyle sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı canlı yayında mültecilerin durumunu iyileştirmek çaba sarf edilmesi gerektiğini vurguladı.

Anadolu Ajansının (AA) Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve Uluslararası Af Örgütü dahil diğer saygın kuruluşların yanı sıra Global İletişim Ortağı olduğu Exodus-Deja vu projesi kapsamında yapılan sergi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'nde dijital ortamda hayata geçirildi.

İlk kez 2016 yılında düzenlenmesinden bu yana uluslararası beğeni toplayan Exodus-Deja vu, Coşkun Aral, Guillermo Arias, Yalda Moayeri ve Sergey Ponomarev gibi ünlü foto muhabirlerinin ve fotoğrafçıların çalışmalarını da içeriyor.

Fotoğrafçılar çevrim içi olarak röportaj yaparken, Aral da Dünya Mülteciler Günü'nün önemi ve proje hakkında AA'ya değerlendirmelerde bulundu.

Aral, mültecilerin hayatta kalma mücadelesine vurgu yaparak, Kovid-19'un onların tek problemi olmadığını ve bu durumu iyileştirmek çaba sarf edilmesi gerektiğini belirtti.

Mültecilerin yaşadığı sıkıntıların değişmediğine değinen Aral, "30 yıl geçti, bu coğrafyada mültecilerin acıları değişmedi. 1970'lerde Irak'ta kriz yaşandı. Ben de o zaman mültecileri fotoğraflamaya ve hikayelerini dünyaya duyurmaya karar vermiştim." ifadelerini kullandı.

Aral, serginin önemine dikkati çekerek, "Bu tür projeleri, etkinlikleri arttırmalıyız, bunu daha fazla yapmalıyız. Sadece foto muhabirleri değil vicdanı olan herkes mültecilere dikkat çekmeli." diye konuştu.

Herkes bir gecede mülteci olabilir

Aral, hükümetlerin mültecilere yönelik farkındalığı artırmak için insanları ve kuruluşları yönlendirmesi ve insanların da duyarlılıkla hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Mültecilerle ilgili olumsuz bakış açılarının üstesinden gelinmesinin önemine işaret eden Aral, bunun toplum tarafından yapılmasının icap ettiğini vurguladı.

Herkesin mülteci olabileceğini kaydeden Aral, şöyle konuştu:

"Bu sıkıntı dünyada herkesin başına gelebilir. Ruanda'da yüz binlerce insanın ölümüne, çok sayıda vahşete tanık oldum. Bu zorluklarla karşılaşıldığında akıl tamamen kaybolabiliyor ve bu herkese olabilir. Ama bunu siyasi faydalar için ya da mültecilerden ucuz insan gücü oluşturmak için değil insani motivasyonla yapabiliriz."

Fotoğrafçılık insanlardaki empati duygusunu arttırabilir

Aral, insanların ne zaman mülteci olduğuna bakılmaksızın fotografın kişilerde empati yaratabileceğini kaydederek, foto muhabirinin her şeyden önce insani amaçlara göre hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Arşivleme ve belgelemenin tarihi öğrenme ve geleceğe bakışı etkilediği yorumunu yapan Aral, foto muhabirliği için de aynı şeyin geçerli olduğunu sözlerine ekledi.

Proje daha fazla mülakatla devam ediyor

İlk Exodus sergisi, 2016 yılında Kuala Lumpur'da açılmış, bunu Bangkok, Chiang Mai, Ankara ve İstanbul'daki sergiler takip etmişti.

Serginin 2020 yılında Avrupa ve ABD kentlerini gezmesi öngörülürken, bu planlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle rafa kaldırılmıştı.

Bunun üzerine organizatörler, modern teknolojiden yararlanarak sanal bir sergi için hazırlıklarını tamamlamıştı.

Projede yer alan fotoğrafçılar, projenin Instagram sayfasında günlük olarak röportaj yapacak.

Sergi "www.exodus-dejavu.com" adresinden online olarak izlenebiliyor.

Kaynak: AA