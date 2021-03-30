Son dakika haberleri: Çorum Valisi Mustafa Çiftçi sığınmacı çocuklarla fidan dikti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Çorum Valisi Mustafa Çiftçi sığınmacı çocuklarla fidan dikti

Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Çorum Valisi Mustafa Çiftçi sığınmacı çocuklarla fidan dikti

Son dakika gündem haberine göre Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Orman Haftası etkinlikleri kapsamında kentteki sığınmacı çocuklarla fidan dikti.

Önce Erdoğan sonra MEB topu valiliklere attı! Yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçen ilk il Çorum oldu
Önce Erdoğan sonra MEB topu valiliklere attı! Yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçen ilk il Çorum oldu

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Orman Haftası etkinlikleri kapsamında kentteki sığınmacı çocuklarla fidan dikti.

Vali Çiftçi, merkeze bağlı Eskiekin köyü ağaçlandırma alanında düzenlenen fidan dikme etkinliğine katıldı.

Sığınmacı çocuklarla sohbet eden ve fidan diken Çiftçi, gazetecilere, Orman Haftası boyunca kentte 40 bin fidanın toprakla buluştuğunu söyledi.

Çiftçi, "2002-2021 yılları arasında ilimizde Orman İşletme Müdürlüğümüz tarafından 46 bin 775 hektar alanda yaklaşık 39 milyon fidan dikildi. 450 bin hektar ormanlık alana sahip ilimizin yaklaşık yüzde 37'si oranında ormanlık alan var ki bu da kabul edilebilir standartların üzerinde orman varlığına sahip olduğumuzu gösteriyor." dedi.

Orman Haftası'nda fidan dikmenin yanı sıra çocuklarda ağaç ve orman bilinci oluşturmanın hedeflendiğini dile getiren Çiftçi, "Bugün yaptığımız etkinliğin gayesi hem fidan dikmek, hem de fidan bilinci aşılamak. Bugün burada Irak'tan gelen mülteci ailelerin çocukları da var. Onlar da fidan dikip orman oluşumuna katkıda bulunuyor. Dolayısıyla çocuklarda ağaç, orman sevgisini kökleştirmek istiyoruz. Bu dünya, bu ülke, bu iklim bize atalarımızdan miras değil, çocuklarımıza aktaracağımız emanettir." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali İhsan Yavuz Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Sezen Aksu Cem Adrian Merve Dizdar Şeyma Subaşı
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Hakan Kutlu Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kokain
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Çorum Valisi Mustafa Çiftçi sığınmacı çocuklarla fidan dikti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 16:37:09. #1.15#
title