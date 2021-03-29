Son dakika haberleri | Çorum Valisi Çiftçi, kentteki Kovid-19 vaka sayısının 100 binde 198'e ulaştığını söyledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri | Çorum Valisi Çiftçi, kentteki Kovid-19 vaka sayısının 100 binde 198'e ulaştığını söyledi

Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Çorum Valisi Çiftçi, kentteki Kovid-19 vaka sayısının 100 binde 198'e ulaştığını söyledi

Son dakika gündem haberi... Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, kentteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 100 binde 198'e ulaştığını açıkladı.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, kentteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 100 binde 198'e ulaştığını açıkladı.

Çiftçi, Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneğince kentteki bir restoranda düzenlenen "Kanserde Bir Nefes Sıhhat Projesi'nin" tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, salgınla mücadele kapsamında belirlenen kurallara uyulması gerektiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığınca bir süredir, illerin, 100 bin kişiye düşen vaka sayısıyla bölündüğünü hatırlatan Çiftçi, "Sağlık Bakanlığı illere göre durumları açıklamaya başladığında sarı bölgedeydik fakat aradan geçen sürede turuncu ve kırmızı bölgeye geçtik. Şu anda çok riskli iller arasında yer alıyoruz." dedi.

İlk açıklanan tabloda Çorum'da her 100 bin kişide 28 vaka tespit edildiğini aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

"Daha sonra 100 binde 44, 73 ve 138 oldu. Bugünkü son rakam açıklanmadı ama biz onları biliyoruz. Hesapladığımızda, her 100 binde 198'e ulaşmış durumdayız. Yani 200 bandına ulaşmış durumdayız. Bunu şunun için söylüyorum: Tedbirlere dikkat edelim. Allah vermesin, virüsün bulaşıcılığı arttı. Hızla da yayılıyor. Hastaneye yatış sayılarında, vefat sayılarında bir yükseliş yok ama hastalık hastalıktır. En iyisi hastalığa yakalanmamak. Bu konuda dikkatli olalım, tedbirlere riayet edelim diye, üzerime düşen uyarı görevimi yerine getirmek istiyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hayati Yazıcı Erkan Kandemir Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli
Magazin Esra Erol Sezen Aksu Merve Dizdar Demet Akalın
Spor Cenk Tosun Şenol Güneş Okay Yokuşlu Hamza Hamzaoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Roma Petrol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Çorum Valisi Çiftçi, kentteki Kovid-19 vaka sayısının 100 binde 198'e ulaştığını söyledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 12:07:47. #1.16#
title