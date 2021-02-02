Son dakika haberleri! Çorum'un doğum ve ölüm istatistikleri açıklandı

Son dakika haber: Çorum il merkezinde 2020 yılında 3 bin 483 kişinin doğduğu, 3 bin 808 kişinin de öldüğü bildirildi.

Çorum il merkezinde 2020 yılında 3 bin 483 kişinin doğduğu, 3 bin 808 kişinin de öldüğü bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Nüfus Müdürlüğünün 2020 yılı çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Kentte ölüm sayısının doğum sayısının üzerinde olduğu belirtilen açıklamada, "Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğünde 3 bin 483 doğum, 3 bin 808 ölüm, 1717 evlenme, 538 boşanma, 6 evlat edinme, 6 vasiyet, 158 aile cüzdanı, 84 adet mavi kart, 32 bin 85 kimlik kartı, 10 bin 697 sürücü belgesi başvurusu, 2 bin 549 umuma mahsus pasaport başvurusu, 9 bin 582 nüfus kayıt örneği, 51 yabancı evlenme, 357 yabancı doğum, 21 yabancı ölüm işlemi yapılmıştır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan