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Son dakika haberleri | Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri | Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu

Son dakika haber... Çorum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, il merkezinde bir şahsın uyuşturucu madde temin etmeye çalıştığını belirleyen narkotik timleri düzenledikleri operasyonda şüpheli şahsın üzerinde 26 gram metamfetamin maddesi ile cam pipo ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında TCK'nun 191. maddesinde yer alan uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı.

Operasyonu genişleten narkotimler, metamfetamin maddesini sattığı belirlenen şahsa yönelik bir başka operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli şahsın aracında yapılan aramada satışa hazır halde 32 gram metamfetamin ile 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 7 adet fişek ele geçirdiler. Gözaltına alınan şüpheli hakkında, TCK'nun 188. maddesinde yer alan uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli işlem başlatıldı. Adliye'ye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇORUM

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