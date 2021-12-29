Son dakika haberleri... Çorum polisinden sahte içki operasyonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Çorum polisinden sahte içki operasyonu

Son dakika haberleri... Çorum polisinden sahte içki operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Çorum'da polis ekipleri tarafından il merkezi ve Mecitözü ilçesinde düzenlenen iki ayrı operasyonda bin 278 litre sahte içki ele geçirildi.

ÇORUM (İHA) - Çorum'da polis ekipleri tarafından il merkezi ve Mecitözü ilçesinde düzenlenen iki ayrı operasyonda bin 278 litre sahte içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, yaklaşan yılbaşı öncesi ve son günlerde sahte içki zehirlenmelerinden çok sayıda vatandaşın hayatını kaybetmesi üzerine KOM ekipleri denetimlerini artırdı. Kaçak/sahte alkollü içki üreten ve piyasaya süren şahıslar hakkında ulaşılan istihbari bilgiler doğrultusunda ekipler, il merkezi ve Mecitözü ilçesinde 2 farklı operasyon düzenledi. Operasyonlarda bin 278 litre el yapımı sahte içki, 11 kilogram sahte içki yapımında kullanılan anason maddesi, 5 kilogram sarma sigaralık kaçak kıyılmış tütün, 640 adet kaçak makaron sigara, 26 adet kaçak sigara doldurma aparatı ile 1 adet ruhsatsız yarı otomatik tüfek ile bu tüfeğe ait 29 fişek ele geçirildi. Operasyonlarda ele geçirilen yasa dışı ürünlere el koyan polis ekipleri 2 şüpheli hakkında adli işlem başlattı. - ÇORUM

Amerikalı turisti sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü! Cinayetten sonra dans etti

Amerikalı turisti sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü! Cinayetten sonra dans etti

 ABD'de polisin 14 yaşındaki çocuğu vurarak öldürdüğü anların görüntüleri yayınladı

ABD'de polisin 14 yaşındaki çocuğu vurarak öldürdüğü anların görüntüleri yayınladı

 Parktaki çilingir sofrasında kan aktı, şüphelinin yanındaki adamın sözleri pes dedirtti

Parktaki çilingir sofrasında kan aktı, şüphelinin yanındaki adamın sözleri pes dedirtti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title