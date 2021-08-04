Son dakika haberleri... Çorum'dan yangından etkilenen Muğla'ya 176 ton hayvan yemi gönderildi

Son dakika gündem haberine göre Çorum Valisi Mustafa Çiftçi öncülüğünde kentteki sivil toplum kuruluşlarınca toplanan 176 ton hayvan yemi ile saman, orman yangınlarından etkilenen Muğla'daki yetiştiricilere ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi öncülüğünde kentteki sivil toplum kuruluşlarınca toplanan 176 ton hayvan yemi ile saman, orman yangınlarından etkilenen Muğla'daki yetiştiricilere ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

Çorum Ticaret Borsası'nda düzenlenen törende, yardım tırları dualarla yangın bölgesine uğurlandı.

Vali Çiftçi, gazetecilere, 6 tır ve 2 kamyona yüklenen 176 ton hayvan yeminin, Muğla'daki koordinasyon merkezine gönderildiğini söyledi.

Kamu ve sivil toplum kuruluşlarının kısa sürede organize olup yardım topladığını belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"Gün, birlik, beraberlik, dayanışma günü. Millet olmanın gereklerinden biri de tasada ve kıvançta beraber olmak. Çünkü biz bir binanın tuğlaları gibiyiz. Memleketimizin herhangi bir yerinde bir acı ortaya çıktığında tüm millet olarak kenetlenmeli, birbirimize yardımcı olabilmeliyiz. Çorumlunun yaptığı da tam olarak bu. Oradaki insanların acısını paylaşmak, mağduriyetini bir nebze de olsa gidermek. Katkı verenlere teşekkür ediyorum. Afete uğrayanlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Çiftçi, "Ülkemizde son zamanlarda özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinde 163 orman yangını oldu. Bunun 152'si kontrol altına alındı ama bir haftadır devam eden yangınlar var. Yangın önüne ne gelirse, sadece ormanları değil yerleşim birimlerini, köyleri, hayvanları da mağdur ediyor." diye konuştu.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya da devletin tüm imkanlarıyla yangınla mücadele ettiğini vurguladı.

Çorum'dan daha önce yangından etkilenen vatandaşlara yardım gönderildiğini, bu kez hayvanlarına yem bulmakta zorlananlar için kampanya düzenlendiğini belirten Kaya, "Organizasyonda emeği geçen kuruluşlara teşekkür ediyorum. İnşallah birlik ve beraberlikle daha önceki felaketlerde yaraları nasıl sardıysak, hükümetimiz bu yangınların da üstesinden gelecek." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ile sürekli irtibat halinde olduklarını anlatarak, "Milletvekilimizin, insanların en çok hayvan yemi talep ettiğini söylemesi üzerine yardım kampanyamızı başlattık. Dün bir tır hayvan yemi gönderdik, bugün hep birlikte daha fazlasını gönderiyoruz." dedi.

Aşgın, "Çorum Belediyesi olarak yangının başlangıcında 3 arazöz, itfaiye aracı, mobil ikram aracı, yardım aracı ve 15 personeli AFAD ile iş birliği içinde bölgeye gönderdik. Belediyemizin ekipleri, gece gündüz demeden bölgede hemşehrilerimiz adına hizmet veriyor." şeklinde konuştu.

Öte yandan, kampanyaya Ticaret Borsası, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Ziraat Odası, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, Veteriner Hekimler Odası, Pancar Ekiciler Kooperatifi, Karadeniz Yağlı Tohumlar Satış Kooperatifi Birliği, Yem Sanayicileri Birliği de katkıda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan