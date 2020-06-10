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Son dakika haberleri | Çorum'dan kısa kısa

Gelen son dakika haberine göre AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Çorum esnafıyla her zaman gurur duyduğunu söyledi.

Son dakika haberleri | Çorum'dan kısa kısa
10.06.2020 15:03 | Son Güncelleme: 10.06.2020 15:06

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Çorum esnafıyla her zaman gurur duyduğunu söyledi.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür'ün ziyareti sırasında konuşan Ahlatcı, eski hastanenin yeniden hizmete gireceğini, hızlı tren ve askeri eğitim birliği yatırımlarının kesinleştiğini, havaalanı konusunun da gündemlerinden düşmediğini anlattı.

İl başkanlığı döneminde Çorum'a havaalanı kazandırmayı hedeflediğinin altını çizen Ahlatcı, "Amacımız Çorum'u bölgesinde söz sahibi bir şehir yapmak. Bu doğrultuda esnaf ve sanatkarların istek ve taleplerini önemsiyoruz. Bizler sizlerin hizmetkarıyız. Siz emredin biz yapalım." dedi.

Gür de yeni parti binasının hayırlı hizmetlere vesile olması temennisinde bulundu.

Kale'deki 30 metruk ev için yıkım izni

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Kalesi içindeki 30 metruk ev için yıkım izni aldıklarını bildirdi.

Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada, kalede yıkılması öngörülen 30 parselin tamamı için Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan izin çıktığını belirtti.

13'üncü yüzyılda inşa edildiği tahmin edilen Çorum Kalesi'nin önemli bir tarihi eser olduğunu vurgulayan Aşgın, "Çorum'un en önemli tarihi yapılarından olan kalemizi ihya çalışmalarına başladık. Burada bulunan tüm eserleri proje bitiminde Çorum turizmine kazandıracağız. Yaklaşık 8 asırlık tarihi Çorum Kalesi altyapısıyla, içerisindeki yapıların ihyasıyla, güçlendirilmiş duvarlarıyla gelecek nesillere bırakacağımız çok kıymetli bir eserdir." ifadelerini kullandı.

Arpada yüksek rekolte beklentisi

Çorum Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, bu yıl arpa üretiminde yüksek rekolte beklediklerini belirtti.

Sarı, Sungurlu ilçesinde sezonun ilk biçerdöverle arpa hasadına katıldı.

Biçerdöver operatörlerini tane kaybını en aza indirmek için dikkatli davranmaları konusunda uyaran Sarı, bu konuda sık sık denetim yapılması talimatı verdi.

Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, tane kaybının rekolteyi etkilediğini söyledi.

Bu yıl dönümden 350 kilogram arpa elde etmeyi hedeflediklerinin altını çizen Sarı, "Dolayısıyla yüksek rekolteli bir sezon bekliyoruz. Tane kaybını da en aza indirerek rekolteyi yüksek tutabiliriz." dedi.

CHP Belediye Meclis Grubu gündemi değerlendirdi

CHP Çorum Belediye Meclisi Grup Toplantısı, İl Başkanı Mehmet Tahtasız başkanlığında yapıldı.

Parti binasındaki toplantıda, 10 Haziran'da olağanüstü toplanacak belediye meclisinde gündeme getirilecek konular görüşüldü.

Toplantıya CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz ile meclis üyeleri katıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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