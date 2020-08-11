Son dakika haberleri | Çorum'daki yangında ölü sayısı 5'e yükseldi
Son dakika haberlerine göre Çorum'un Bayat ilçesinde çıkan yangında ölü sayısı 5'e yükseldi.
11.08.2020 20:49 | Son Güncelleme: 11.08.2020 21:04
Çorum'un Bayat ilçesinde çıkan yangında ölü sayısı 5'e yükseldi. Yangın esnasında evde oldukları düşünülen Ela Çetin ve Elif İçuz'un da cansız bedenine ulaşıldı.
Öte yandan yangında hayatını kaybedenlerden Elif Naz Çetin ve ela Çetin'in Ömer Çetin torunları olduğu, yangında hayatını kaybeden Elif ve Yusuf İçuz'un komşularının çocuğu olduğu, talihsiz çocukların yangın sırasında Çetin'e ait evde bulundukları öğrenildi. - ÇORUM
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Kaynak: İHA