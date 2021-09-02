Son dakika haberleri | Çorum'daki kaçakçılık operasyonunda 161 bin 560 makaron ele geçirildi
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Son dakika haberleri | Çorum'daki kaçakçılık operasyonunda 161 bin 560 makaron ele geçirildi

Son dakika haberleri | Çorum'daki kaçakçılık operasyonunda 161 bin 560 makaron ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Çorum'da kaçak tütün mamulleri ticareti yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 161 bin 460 bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Çorum'da kaçak tütün mamulleri ticareti yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 161 bin 460 bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün ticareti yaptıkları iddiasıyla iki ayrı zanlıya ait iki iş yerine baskın düzenledi.

Zanlıların iş yerleri ve araçlarında yapılan aramada çeşitli markalara ait 161 bin 460 bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki zanlı, polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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