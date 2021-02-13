Son dakika haberleri... Çorum'da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haberleri... Çorum'da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

13.02.2021 09:05 | Son Güncelleme: 13.02.2021 09:08
Son dakika haberleri... Çorum'da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Son dakika haber: Çorum'da çiftlik evinde çıkan silahlı kavgada iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Çorum'da çiftlik evinde çıkan silahlı kavgada iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.

İddiaya göre, merkeze bağlı Yoğunpelit köyü yakınlarındaki çiftlikte alkol alan arkadaş grubundan M.K, İ.Ç. ve F.Ş. arasında gece geç saatlerde çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada ateşlenen silahlardan çıkan mermilerle ağır yaralanan 3 kişiden M.K. ve İ.Ç, kaldırıldıkları Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

F.Ş'nin kentteki özel hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri, çiftlik çevresinde geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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