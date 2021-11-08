Son dakika haberleri: Çorum'da salıncağın ipi boynuna dolanan çocuk hayatını kaybetti

ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde salıncağın ipi boynuna dolanan 6 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Çiçekli köyünde ailesi, C.G'yi (6) evin bahçesinde salıncağın ipi boynuna dolanmış, yerde hareketsiz yatarken buldu.

Ailenin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, C.G'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Çocuğun cenazesi, Sungurlu Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından köy mezarlığında defnedildi.

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