Son dakika haberleri: Çorum'da salıncağın ipi boynuna dolanan çocuk hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika haberleri: Çorum'da salıncağın ipi boynuna dolanan çocuk hayatını kaybetti

AA / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Çorum'da salıncağın ipi boynuna dolanan çocuk hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberine göre Çorum'un Sungurlu ilçesinde salıncağın ipi boynuna dolanan 6 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde salıncağın ipi boynuna dolanan 6 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Çiçekli köyünde ailesi, C.G'yi (6) evin bahçesinde salıncağın ipi boynuna dolanmış, yerde hareketsiz yatarken buldu.

Ailenin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, C.G'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Çocuğun cenazesi, Sungurlu Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından köy mezarlığında defnedildi.

AA / Kemal Ceylan - Son Dakika Haberleri
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