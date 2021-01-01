Son dakika haberleri: Çorum'da polis ve bekçilere 'çorba' ve 'çay' ikramı
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Son dakika haberleri: Çorum'da polis ve bekçilere 'çorba' ve 'çay' ikramı

01.01.2021 03:59 | Son Güncelleme: 01.01.2021 04:03
Son dakika haberleri: Çorum'da polis ve bekçilere 'çorba' ve 'çay' ikramı

Son dakika gündem haberi: ÇORUM'da yeni yıla görevi başında giren polis ve bekçilere çorba ve çay ikramında bulunuldu.

ÇORUM'da yeni yıla görevi başında giren polis ve bekçilere çorba ve çay ikramında bulunuldu.

Çorum'da belediye görevlileri, 'mobil ikram aracı' ile Saat Kulesi önünde yılbaşı nedeniyle görevli polis ve bekçilere çorba ve çay ikramında bulundu.Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "Mobil ikram aracımızı tüm hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş bulunuyoruz. Yılbaşı gecesi ilk denememizi yaptık, bu gece menüde sıcacık mis gibi domates çorbamız ve çayımız var. Çok mutluyuz. Nerede bir sıkıntı var bizler orada olacağız ve en iyi şekilde halkımıza hizmet vereceğiz" dedi.


Son dakika haberleri: Çorum'da polis ve bekçilere 'çorba' ve 'çay' ikramı
Son dakika haberleri: Çorum'da polis ve bekçilere 'çorba' ve 'çay' ikramı
Son dakika haberleri: Çorum'da polis ve bekçilere 'çorba' ve 'çay' ikramı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR

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