Son dakika haber: Mahsur kaldığı ağaçtan 6 saatte indirilen kediyi zabıta sahiplendi
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Son dakika haber: Mahsur kaldığı ağaçtan 6 saatte indirilen kediyi zabıta sahiplendi

15.03.2021 20:11 | Son Güncelleme: 15.03.2021 20:29

Son dakika haberler... Çorum'un Osmancık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 6 saat süren uğraşla mahsur kaldığı ağaçtan kurtardığı kediyi sahiplendi.

Çorum'un Osmancık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 6 saat süren uğraşla mahsur kaldığı ağaçtan kurtardığı kediyi sahiplendi.

Osmancık Belediyesinin kapalı bahçesindeki çam ağacında bir süredir hareketsiz duran kediyi fark eden zabıta personeli, merdivenle ağaca tırmanıp kediyi aşağı indirmek istedi.

Bu sırada kedinin daha yüksek bir dala çıktığını fark eden zabıta personeli, itfaiyeden yardım talep etti.

Daha uzun bir merdivenle yeniden başlayan kurtarma çalışmaları sırasında kedinin korktuğunu fark eden ekipler, kedinin kendi isteğiyle inmesi için merdiveni ağaçta bırakarak çalışmalara ara verdi.

Kedinin aradan 6 saat geçmesine rağmen aşağı inmemesi üzerine çalışmalara yeniden başlandı.

Merdivenle ağaca tırmanan itfaiye personeli, sokak hayvanlarını yakalamada kullanılan sopa yardımıyla kediyi bulunduğu yerden aşağı indirdi.

Sağlık kontrolünde bir süredir beslenmediği için yorgun düştüğü belirlenen kediye su ve mama verildi.

Osmancık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlilerinin sahiplendiği kedi, kendisi için belediye binasında hazırlanan kulübeye yerleştirildi.

Son dakika haber: Mahsur kaldığı ağaçtan 6 saatte indirilen kediyi zabıta sahiplendi
Son dakika haber: Mahsur kaldığı ağaçtan 6 saatte indirilen kediyi zabıta sahiplendi
Son dakika haber: Mahsur kaldığı ağaçtan 6 saatte indirilen kediyi zabıta sahiplendi
Son dakika haber: Mahsur kaldığı ağaçtan 6 saatte indirilen kediyi zabıta sahiplendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Akıllı

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