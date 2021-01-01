Son dakika haberleri | Çorum'da KYK yurdunda karantinası devam edenlerin sayısı 2'ye düştü
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Son dakika haberleri | Çorum'da KYK yurdunda karantinası devam edenlerin sayısı 2'ye düştü

01.01.2021 15:29 | Son Güncelleme: 01.01.2021 15:32
Son dakika haberleri | Çorum'da KYK yurdunda karantinası devam edenlerin sayısı 2'ye düştü

Son dakika haberler... Çorum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda karantinaya alınanların sayısının 2'ye düştüğü bildirildi.

Çorum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda karantinaya alınanların sayısının 2'ye düştüğü bildirildi.

Vali Mustafa Çiftçi, yaptığı yazılı açıklamada, son bir haftada karantina kurallarını ihlal eden 8 kişinin İskilipli Atıf Hoca Yurdunda karantinaya alındığını belirtti.

Günlük masrafların tahsil edildiği bu kişilere ayrıca 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulanarak haklarında suç duyurusunda bulunulduğunu anlatan Çiftçi, Kovid-19 pozitif veya temaslı olması nedeniyle evlerinde karantinada kalmaları gereken kişilerin kontrol edildiğini vurguladı.

Çiftçi, şunları kaydetti:

"2 kişinin yurtta karantinası devam etmektedir. Mahalle denetim ekiplerince 8 bin 371 iş yeri ve kişi gerek gelen ihbarlar neticesinde gerekse resen denetlenmiş, gerekli uyarılar yapılmış ve izolasyon kurallarına uymadığı tespit edilen 72 kişi hakkında hazırlanan tutanak İl Hıfzıssıhha Kuruluna gönderilmiştir. Ayrıca maske, temizlik ve mesafe kurallarını ihlal eden 163 iş yeri ve kişiler için birinci ihlal uyarısı yapılmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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