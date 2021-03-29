Son dakika haberleri! Çorum'da Kovid-19 nedeniyle bir apartmanda karantina başlatıldı
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Son dakika haberleri! Çorum'da Kovid-19 nedeniyle bir apartmanda karantina başlatıldı

Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Çorum'da Kovid-19 nedeniyle bir apartmanda karantina başlatıldı

Son dakika haberlerine göre Çorum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili tedbirler kapsamında bir apartmanda karantina uygulaması başlatıldı.

Çorum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili tedbirler kapsamında bir apartmanda karantina uygulaması başlatıldı.

Gülabibey Mahallesi Bağcılar 65. Sokak'taki bir binada yapılan filyasyon çalışmasında 9 haneden 6'sında Kovid-19 testi pozitif kişilerin bulunduğu tespit edildi.

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, apartmanda ikamet eden pozitif ve temaslı kişilerin 10 gün karantinaya alınmasına karar verdi.

Polis ve sağlık ekiplerince karar doğrultusunda gerekli çalışmalar yapılarak apartman sakinlerine bilgilendirmede bulunuldu.

Karantina sürecinde binada yaşayanların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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