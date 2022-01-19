Son dakika haberleri | Çorum'da iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haberleri | Çorum'da iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Son dakika haberleri | Çorum'da iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Çorum'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

ÇORUM (İHA) - Çorum'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum Çevreyolu'nda meydana gelen kazada, yabancı plakalı tır ile Hayrettin D.(54) yönetimindeki 19 UP 661 plakalı otomobil, Toptancılar kavşağında çarpıştı. Kazada araç sürücüsü Hayrettin D. yaralandı. Yaralı sürücü Çorum Belediyesi İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Çorum-Ortaköy yolunda iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında ise araçlarda bulunan Feyza E.,Ali Y., Tarık Y., Hatice Y. ve Mithat E. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Her iki kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Son dakika haberleri | Çorum'da iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Son dakika haberleri | Çorum'da iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Son dakika haberleri | Çorum'da iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Otomobil, Tragger, Çorum, 3. Sayfa, Haber

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