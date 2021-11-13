Son dakika haberleri | Çorum'da "Huzurlu sokaklar ve çocuk" uygulaması yapıldı

ÇORUM (AA) - Çorum Emniyet Müdürlüğünce genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla "Huzurlu sokaklar ve çocuk" uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, günün farklı saatlerinde başta park ve yeşil alanlar olmak üzere okul çevreleri ile stratejik öneme sahip bölgelerde denetim yaptı.

Yaklaşık 1000 kişinin GBT sorgusunun yapıldığı uygulamada 243 araç, 93 iş yeri, 23 okul çevresi, 41 metruk bina ve 54 park kontrol edildi.

Herhangi bir suç unsuruna rastlanmayan uygulamada 3 araç sürücüsüne 1110 lira idari para cezası uygulandı.

İskilipli Atıf Hoca Parkı'nda GBT sorgusu yapılan Abdullah Murat, polisin denetimlerinden son derece memnun olduğunu, kendini daha güvende hissettiğini söyledi.

Bu tür denetimlerin suç işlemeye meyilli kişileri tedirgin edebileceğini dile getiren Murat, "Kurallara uymayanlar cezasını çeksin. Burada arkadaşımla sohbet ediyoruz. Oradan biri gelip huzurumu bozunca buranın hiçbir anlamı kalmıyor. Allah devletimizden, polisimizden razı olsun." dedi.

Hamza Yalçın da "Ne mutlu ki polisimiz denetim yapıyor. Kurallara uyan var, uymayan var. Uymayanlar tespit edilsin. Denetim yapılmasını istiyorum." ifadesini kullandı.