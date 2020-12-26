Son dakika haberi | Çorum'da hastayı sırtında taşıyan polis memurunun ailesi oğullarıyla gurur duyuyor
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Son dakika haberi | Çorum'da hastayı sırtında taşıyan polis memurunun ailesi oğullarıyla gurur duyuyor

26.12.2020 11:11 | Son Güncelleme: 26.12.2020 11:31

Son dakika haberler... Çorum'da 85 yaşındaki hasta kadını 5'inci kattaki evine sırtında taşıyan polis memuru Hasan Başpınar'ın Osmaniye'de yaşayan anne ve babası, oğullarıyla gurur duyuyor.

Çorum'da 85 yaşındaki hasta kadını 5'inci kattaki evine sırtında taşıyan polis memuru Hasan Başpınar'ın Osmaniye'de yaşayan anne ve babası, oğullarıyla gurur duyuyor.

Kadirli ilçesi Mecidiye köyünde yaşayan baba Orhan ve anne Fadime Başpınar, oğullarının takdir toplayan davranışı dolayısıyla mutluluk yaşıyor.

Baba Orhan Başpınar, AA muhabirine, oğlunun görev başındayken yaşlı bir kadını sırtında 5'inci kattaki evine çıkardığını öğrendiğinde çok duygulandığını ve kendisiyle gurur duyduğunu söyledi.

Vatanını, milletini seven her Türk gencinin aynı şeyi yapması gerektiğini dile getiren Başpınar, şunları dile getirdi:

"Çocuğum herkese yardım etmeyi çok sever. Yokluk içinde büyüdü ve okudu. Okumak için çok savaştı. Her zaman insanlara yardım eder. Ben 3 oğluma da aynı şeyi tembih ettim, 'Yolda kalmışlara, düşkünlere, yaşlılara yardım edin. Onlara yardım ederseniz Allah da size yardım eder'. Allah'a şükür beni hiç mahcup etmediler. Hasan'ı televizyonda gördüğümde çok duygulandım. Oğlumla telefonla görüştüğümde ona da bunu söyledim. Ben onu zorluklarla büyüttüm ve okuttum. Kendisi de çok çabaladı. Bizi bugüne kadar hiç mahcup etmedi sağ olsun. Bu son davranışıyla daha da bir gururlandık. Allah kendinden razı olsun."

"Çok mutlu olduk"

Anne Fadime Başpınar da oğlunu çok sevdiğini ve onun bu davranışıyla gururlandığını belirterek, "Aslında yaptığı, herkesin yapması gereken şeyler. Oğlum çok güzel bir çocuktu. Küçükken yaramazdı biraz ama büyüyünce bizi hiç üzmedi. Sevecen ve yardımseverdir. İnsanlara yardım etmeyi çok sever. Allah'ım güzel yerlere getirsin inşallah. Olayı haberlerde gördük. Görünce çok duygulandık ve hepimiz ağladık, çok mutlu olduk. Oğlumu zaten tüm çevresi seviyor ama bu olayla sevgimiz de gururumuz da daha da arttı. Allah ondan razı olsun." diye konuştu.

Son dakika haberi | Çorum'da hastayı sırtında taşıyan polis memurunun ailesi oğullarıyla gurur duyuyor
Son dakika haberi | Çorum'da hastayı sırtında taşıyan polis memurunun ailesi oğullarıyla gurur duyuyor
Son dakika haberi | Çorum'da hastayı sırtında taşıyan polis memurunun ailesi oğullarıyla gurur duyuyor
Son dakika haberi | Çorum'da hastayı sırtında taşıyan polis memurunun ailesi oğullarıyla gurur duyuyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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