Son dakika haberleri: Çorum'da evsel atıklar "fermantasyon tekniği" ile elektrik enerjisine dönüşüyor
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Son dakika haberleri: Çorum'da evsel atıklar "fermantasyon tekniği" ile elektrik enerjisine dönüşüyor

Son dakika haberleri: Çorum'da evsel atıklar 'fermantasyon tekniği' ile elektrik enerjisine dönüşüyor
Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Çorum'da evsel atıkların özel odalarda bekletilmesiyle elde edilen gazın elektrik enerjisine dönüştürüldüğü Biyokütle Enerji Tesisi'nde 8 bin hanenin ihtiyacını karşılayacak elektrik üretildiği bildirildi.

Çorum'da evsel atıkların özel odalarda bekletilmesiyle elde edilen gazın elektrik enerjisine dönüştürüldüğü Biyokütle Enerji Tesisi'nde 8 bin hanenin ihtiyacını karşılayacak elektrik üretildiği bildirildi.

Çorum Belediyesince, Karapürçek mevkisine 6 ayda inşa edilen Büyokütle Enerji Tesisi, 2021 yılı ocak ayında deneme üretimiyle birlikte faaliyete başladı.

Çorum Belediyesince toplanan çöpler, her biri 300 ton kapasiteye sahip 8 fermantasyon odasında belirli sürelerde bekletilerek gaz elde ediliyor. Gazın yakılmasıyla elde edilen elektrik enerjisi, depolama alanına naklediliyor.

Özel bir şirket tarafından yap işlet devret modeliyle inşa edilen tesis için açılış töreni düzenlendi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, törende yaptığı konuşmada, tesisin tam kapasite hizmet vermeye başladığında 8 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak enerji üreteceğini söyledi.

Tesisteki makinelerin büyük kısmının Çorum'daki sanayi kuruluşlarında imal edildiğini belirten Çiftçi, tesisin hem çevre, hem de ekonomi anlamında önemli bir yatırım olduğunu vurguladı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığı ve fosil yakıtların neden olduğu çevre kirliliği gibi nedenlerden dolayı Biyokütle Enerji Tesisi'nin stratejik öneme sahip bir tesis olduğunu vurguladı.

Tesisle birlikte Çorum Belediyesinin tükettiği enerjinin yüzde 76'sını kendisinin ürettiğini anlatan Aşgın, "Hedefimiz, yüzde 100'ü geçmek. Az kaldı bunu da yapacağız. Güneş enerjisi santrali projelerimiz de hazır. Bunları da tamamladığımızda tükettiğimizden fazlasını üretiyor olacağız. Yenilenebilir enerji noktasında kim ne yapabiliyorsa inisiyatif alıp yapmak zorunda. ??????" dedi.

Biyokütle Enerji Tesisi'nin yap işlet devret modeliyle inşa edildiğinin altını çizen Aşgın, şöyle devam etti:

"Belediyenin cebinden bir kuruş çıkmadan burası yapıldı. Tesisin yılda 14 milyon 500 bin kilovatsaat enerji taahhüdü var. Yaklaşık yüzde 22'si belediyenin oluyor. 15 yıl sonra tesis tamamen belediyeye geçmiş olacak. Belediyemize çok ciddi ekonomik katkı sağlayacak şekilde burayı tamamlamış olduk. Altı ay gibi kısa bir süre içinde tamamlayıp üretime başladı."

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Muharrem Biçer tarafından dua edilerek, kurdele kesildi.

Törene, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı da katıldı.

Son dakika haberleri: Çorum'da evsel atıklar 'fermantasyon tekniği' ile elektrik enerjisine dönüşüyor
Son dakika haberleri: Çorum'da evsel atıklar 'fermantasyon tekniği' ile elektrik enerjisine dönüşüyor
Son dakika haberleri: Çorum'da evsel atıklar 'fermantasyon tekniği' ile elektrik enerjisine dönüşüyor
Son dakika haberleri: Çorum'da evsel atıklar 'fermantasyon tekniği' ile elektrik enerjisine dönüşüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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