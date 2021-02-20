Son dakika haberleri | Çorum'da doğum gününü polislerle kutlamak isteyen küçük Elif'e sürpriz parti yapıldı

Edinilen son dakika haberine göre Çorum'da 5'inci yaş gününü polislerle kutlamak isteyen Elif Dayı'yı evinde ziyaret eden polis ekipleri, küçük kıza unutamayacağı bir doğum günü yaşattı.