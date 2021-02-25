Son dakika haberleri! Çorum'da 9 bin 490 litre sahte içki ele geçirildi
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Son dakika haberleri! Çorum'da 9 bin 490 litre sahte içki ele geçirildi

25.02.2021 15:07 | Son Güncelleme: 25.02.2021 15:11
Son dakika haberleri! Çorum'da 9 bin 490 litre sahte içki ele geçirildi

Son dakika haber... Çorum'da jandarma ekiplerince 9 bin 490 litre sahte içki ele geçirildi.

Çorum'da jandarma ekiplerince 9 bin 490 litre sahte içki ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince halk sağlığını olumsuz etkileyen ve ölümlere neden olan sahte içkiyle mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında sahte içki ürettiği tespit edilen şüpheliye ait ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Aramada, sahte olduğu belirlenen 9 bin 440 litre şarap ve 50 litre rakı ile 25 kilogram anason ve 3 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Sahte içki yapımında kullanılan damıtma sistemine de el konuldu.

Gözaltına alınan zanlıyla ilgili adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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