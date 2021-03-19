Son dakika haberleri: Çorum'da 7 kişinin KYK yurdundaki Kovid-19 karantinası sürüyor
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Son dakika haberleri: Çorum'da 7 kişinin KYK yurdundaki Kovid-19 karantinası sürüyor

19.03.2021 11:41 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:46
Son dakika haberleri: Çorum'da 7 kişinin KYK yurdundaki Kovid-19 karantinası sürüyor

Son dakika gündem haberi: Çorum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 7 kişinin Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda karantinasının sürdüğü bildirildi.

Çorum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 7 kişinin Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda karantinasının sürdüğü bildirildi.

Vali Mustafa Çiftçi, yaptığı yazılı açıklamada, temaslı veya Kovid-19 test sonucu pozitif olduğu için evlerinde karantinada kalmaları gereken kişilerin kontrol edildiğini anımsattı.

Çiftçi, bu kuralla aykırı davrananların KYK yurtlarında karantinaya alındığını, söz konusu kişilerden günlük masraflarının tahsil edildiğini vurguladı.

Bu kişiler hakkında 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanıp suç duyurusunda bulunulduğunu da aktaran Çiftçi şunları kaydetti:

"Geçen hafta 13 kişi, karantina kuralını ihlal ettiği tespit edilerek KYK yurdunda karantinaya alınmıştı. Yurtta karantina süreci devam eden 7 kişi bulunmaktadır. Mahalle denetim ekiplerince 22 bin 442 iş yeri ve kişi gerek ihbar gerekse resen denetlenmiş, gerekli uyarılar yapılmış ve izolasyon kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle 5 tutanak İl Hıfzıssıhha Kuruluna gönderilmiştir. Ayrıca maske, temizlik ve mesafe kurallarını ihlal eden 105 iş yeri ve kişiler için birinci ihlal uyarısı yapılmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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