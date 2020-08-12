Son dakika haberleri | Çorum'da 5 kişinin öldüğü yangında küle dönen evler yıkılıyor
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Son dakika haberleri | Çorum'da 5 kişinin öldüğü yangında küle dönen evler yıkılıyor

Son dakika haberleri... ÇORUM'un Bayat ilçesinde, 4'ü çocuk 5 kişinin yaşamını yitirdiği ve 3 evin küle döndüğü yangının ardından enkaz kaldırıma çalışmalarına başlandı.

Son dakika haberleri | Çorum'da 5 kişinin öldüğü yangında küle dönen evler yıkılıyor
12.08.2020 09:49 | Son Güncelleme: 12.08.2020 10:03

ÇORUM'un Bayat ilçesinde, 4'ü çocuk 5 kişinin yaşamını yitirdiği ve 3 evin küle döndüğü yangının ardından enkaz kaldırıma çalışmalarına başlandı.

İlçeye bağlı Yatukcu Mahallesi'ndeki Ömer Çetin'e (66) ait tek katlı ahşap evin kümesinde, dün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangında alevler, bitişikteki 2 eve sıçradı. Alevler ve dumanları görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kümeste başlayan ve 3 eve sıçrayan yangın, 7 itfaiye aracıyla yapılan müdahale sonucu güçlükle söndürüldü. Ekiplerin yaptığı incelemede, Ömer Çetin ve torunları Elif Naz ile Ela Çetin, kentte sağlık görevlisi bir ailenin çocukları Yusuf ve Elif İçuz'un cansız bedenine ulaşıldı. Soğutma çalışmalarının ardından sabah saatlerinde Bayat Belediyesi'ne ait iş makineleri ile enkaz kaldırma çalışmaları başladı. 3 evin çevresinde güvenlik önlemleri alınarak, yıkım yapılıyor.


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Kaynak: DHA

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