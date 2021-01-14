Son dakika haberleri: CoronoVac aşısı sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı
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Son dakika haberleri: CoronoVac aşısı sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı

14.01.2021 13:17 | Son Güncelleme: 14.01.2021 13:25

Bir son dakika haberine göre Hastaneden detayalar -İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara'nın konuşması -Sağlık çalışanlarının aşı olması Hakkari'de sağlık çalışanlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılmaya başlandı.

-Hastaneden detayalar

-İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara'nın konuşması

-Sağlık çalışanlarının aşı olması Hakkari'de sağlık çalışanlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılmaya başlandı.

Son dakika haberleri: CoronoVac aşısı sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı
Son dakika haberleri: CoronoVac aşısı sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı
Son dakika haberleri: CoronoVac aşısı sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı
Son dakika haberleri: CoronoVac aşısı sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol

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