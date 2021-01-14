Son dakika haberleri: CoronoVac aşısı sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı

Bir son dakika haberine göre Hastaneden detayalar -İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara'nın konuşması -Sağlık çalışanlarının aşı olması Hakkari'de sağlık çalışanlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılmaya başlandı.