Son dakika haberleri: CoronoVac aşısı sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı
14.01.2021 13:17 | Son Güncelleme: 14.01.2021 13:25
Bir son dakika haberine göre Hastaneden detayalar -İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara'nın konuşması -Sağlık çalışanlarının aşı olması Hakkari'de sağlık çalışanlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılmaya başlandı.
-Hastaneden detayalar
-İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara'nın konuşması
-Sağlık çalışanlarının aşı olması Hakkari'de sağlık çalışanlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılmaya başlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol