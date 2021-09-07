Son dakika haberleri | Çorlu'daki tren kazası davasında 8'inci duruşma (2)
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Son dakika haberleri | Çorlu'daki tren kazası davasında 8'inci duruşma (2)

Son dakika haberleri | Çorlu'daki tren kazası davasında 8'inci duruşma (2)
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... YENİ BİLİRKİŞİ RAPORU TALEBİ REDDEDİLDİTren kazası davasının duruşmasında, ölenlerin yakınları söz alarak konuştu.

YENİ BİLİRKİŞİ RAPORU TALEBİ REDDEDİLDİ

Tren kazası davasının duruşmasında, ölenlerin yakınları söz alarak konuştu. Zeliha Bilgin, kızı Bihter'in, yaşasa bugün okulda olacağını belirterek, "Bugün kızımın okula gitmesi gereken yollarda ben adalet arıyorum" dedi.

Oğlu Oğuz Arda Sel ile eşi Hakan Sel'i kaybeden Mısra Öz ise mahkeme heyetine, "Tatiliniz nasıl geçti? Burada nasılsınız, iyi misiniz? Bizim için iyi bir tatil süreci değildi. Siz de bir anneden doğdunuz. Biz de evlatlarımızın acısını halen yaşıyoruz. 8'inci duruşma olmasına rağmen halen adalet sağlanamadı. Adalet istiyoruz" diye konuştu.

Mahkeme heyetinin verdiği 1 saatlik aradan sonra duruşmada, savunma avukatlarının olay yerinde yeni inceleme ve yeni bilirkişi raporu talebi reddedildi. Mahkeme heyeti, Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na kazada fail ya da failler için yürütülen soruşturmaların sonucunun sorulmasına karar verip, duruşmayı 25 Ocak 2022'ye erteledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun

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